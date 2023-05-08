«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 38,6 млн кубометров

«Газпром» подает через Украину газ для Европы в объеме 38,6 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа», сообщил журналистам представитель компании, передает ТАСС.

7 мая объем прокачки составил 39,3 млн кубометров, добавили в компании.

Ранее «Газпром Армения» сообщила о временном прекращении подачи газа в Армению из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Об этом сообщается на сайте компании.

При этом армянским потребителям обещают обеспечить безлимитное газоснабжение за счет внутренних ресурсов.

Также подача газа из России в Армению была приостановлена из-за ремонта 18-19 октября 2022 года.

С 25 апреля Армения и Азербайджан оплачивают поставки российского газа в рублях. Переход на рублевые расчеты в Москве назвали мерой по снижению рисков от санкций.