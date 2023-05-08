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Bloomberg: ставка европейских стран на резкий отказ от ископаемого топлива не сработала из-за России

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Global Look Press

Призывы европейских стран к резкому отказу от ископаемых видов топлива, озвученные в ходе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в ноябре 2022 года, не принесли ощутимых результатов к настоящему времени. Требования делегации Евросоюза (ЕС) о достижении пика выбросов углекислых газов к 2025 году также провалилась, сообщает агентство Bloomberg.

Призывы европейских чиновников и политиков к резкому отказу от использования угля, нефти и газа во многом не нашли достаточного числа сторонников из-за позиции России, Саудовской Аравии и Китая. Следующий климатический саммит пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря текущего года. Председательство ближневосточной страны, экономика которой во многом зависит от экспорта природного топлива, вряд ли будет способствовать изменению стратегии в области сокращения выбросов углекислых газов, уточняется в статье.

«Постепенный отказ от ископаемого топлива не сработал <....> также хотел получить обещание достичь пика выбросов в энергетическом секторе к 2025 году. Попытка провалилась из-за лоббирования со стороны Саудовской Аравии, Китая и России, которые убедили египетское председательство в саммите отказаться от этой идеи. В этом году лидеры ЕС явно ожидают противодействия формулировкам, призывающим к быстрому сокращению выбросов», — заключается в статье.

3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что промышленно развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата в текущем году. При этом власти ФРГ намерены увеличить свой вклад в финансирование улучшений погодных условий в мире как минимум до €6 млрд.

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