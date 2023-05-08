Индекс завтрака «Бутербродекс» вырос до 101 пункта

«Бутербродекс» (индекс кофе с бутербродом) к концу апреля вырос на 2,6 пункта и составил в общей сложности 101 пункт, пишет «Прайм». Показатель демонстрирует картину потребления россиянами востребованных продуктов для завтрака.

Индекс составлен из стоимости семи товаров: батона хлеба, сливочного масла, сыра, ветчины, огурцов, сахара и растворимого кофе.

За–30 апреля в сравнении с предыдущим периодом выросла средняя стоимость огурцов — до 170 рублей), сахара — до 58 рублей, масла — до 132 рублей и кофе — до 166 рублей.

Цены на хлеб остались прежними, остальные продукты для бутерброда подешевели.

Таже сообщается, что в российских магазинах объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5-50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л, рассказали СМИ представители торговых сетей. Так производители сокращают свои издержки, надеясь при этом не отпугнуть покупателей. Сами россияне стали чаще ходить в магазин, но при этом покупают меньше продуктов, выяснили социологи.