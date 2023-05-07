The Times: стартап Билла Гейтса планирует строить малые ядерные реакторы для Британии

Стартап Билла Гейтса TerraPower планирует участвовать в конкурсе на строительство ядерных реакторов в Великобритании. Об этом сообщает The Sunday Times.

Конкуренцию компании создателя Microsoft могут составить американские Bechtel и GE Hitachi, а также британская компания Rolls-Royce.

Стартап Гейтса был создан в 2006 году и занимается строительством малых реакторов Natrium стоимостью около $1 млрд, обслуживание которых обходится дешевле, чем у стандартных, а мощность составляет от 345 МВт до 500 МВт. Аналогичная модель производства Rolls-Royce стоит около $2,5 млрд. Малые ядерные реакторы производятся на заводе и затем собираются на территории АЭС.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что Великобритания собирается построить шесть или семь АЭС к 2050 году.