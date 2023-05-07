Польская нефтяная компания заявила о потере до $30 млн в день из-за отказа от нефти из РФ

Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что она теряет до 30 миллионов долларов в день из-за запрета на импорт российской нефти. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

«Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость, которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России», — сказал Обайтек.

Он подчеркнул, что компания теряет 27 миллионов долларов в день, так как альтернативные российским поставки дороже примерно на 30 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Пекин оказывает финансовую поддержку Москве, закупая российскую нефть. При этом китайская сторона делает это, так как видит в России идеального союзника для низвержения доллара.

С начала спецоперации на Украине Китай предоставляет определенную лазейку для российских финансовых учреждений, которые лишены доступа к SWIFT, при помощи международной сети расчетов денежных средств CIPS, управляемой КНР. Кроме того, китайская сторона резко нарастила закупки российской нефти на фоне множества санкций и запрета на импорт от G7.