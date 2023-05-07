Глава Минфина США: возможности экстраординарных мер для избежания дефолта заканчиваются

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что возможности ведомства по проведению экстраординарных мер с целью избежания дефолта заканчиваются. Об этом сообщает ABC News.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что группа из 43 членов сената конгресса от Республиканской партии отказалась согласовывать повышение потолка госдолга. По мнению сенаторов, администрация президента должна пойти на существенное сокращение государственных расходов и провести бюджетные реформы.

До этого стало известно, что администрация США рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией.