Миллиардер Баффет призвал глав обанкротившихся банков нести ответственность за ошибки

Гендиректор холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер ($112,8 млрд по версии журнала Forbes) Уоррен Баффетт заявил, что руководители обанкротившихся банков сами виноваты в такой ситуации и должны нести ответственность за свои ошибки. Об этом инвестор заявил в ходе своего выступления на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway, написало агентство Bloomberg.

По словам Баффета, калифорнийский инвестиционный банк First Republic Bank (FRB) выдавал «гигантские, не обеспеченные государством ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, в каких-то случаях на срок до 10 лет. Инвестор назвал это «безумным предложением».

На этой неделе Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) передал FRB под управление Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), затем та одобрила прошение на приобретение вкладов и активов FRB со стороны конгломерата JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке.

Все 84 отделения FRB в восьми штатах страны откроют под вывеской JPMorgan Chase. На конец марта FRB занимал 14-е место с активами $212,6 млрд.

В первой половине марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского инвестиционного Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место по величине активов в США. SVB стал крупнейшим обанкротившимся американским банком за последние 15 лет.

Тогда же власти штата Нью-Йорк закрыли Signature Bank из-за системных рисков.