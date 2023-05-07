В Министерстве экономики Украины сообщили о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил в беседе с изданием «Европейская правда», что страна готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур.

По его словам, «любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта» из этой страны. Замминистра указал, что об этом украинская сторона сообщила в Кишинев.

Как сообщил Качка, введение данного запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен.

Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил руководство Украины о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна.

До этого стало известно, что Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС.