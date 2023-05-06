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В Киеве раскритиковали намерение Молдавии ввести запрет на импорт ряда культур

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Igor Tkachenko/Reuters

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский раскритиковал намерение Молдавии ввести ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство аграрной политики Украины.

Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил украинскому руководству о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна.

«Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Также он назвал непонятными основания для подобного решения, так как Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдову.

Ранее Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

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