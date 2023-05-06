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Аналитик Тимонин предрек стабилизацию нефтяных цен на уровне $70–75 до конца 2023 года

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Brendan McDermid/Reuters

В течение 2023 года биржевые цены на нефть североморской марки Brent, с большой долей вероятности, стабилизируются на уровне $70–75 за баррель. В настоящее время на глобальном сырьевом рынке нет предпосылок как для значительного наращивания спроса, так и для существенного увеличения предложения, приводит слова консультанта компании «Выгон Консалтинг» Ивана Тимонина газета «Известия».

«Рынок в настоящее время близок к балансу: несмотря на ограниченный потенциал роста спроса, предпосылок для формирования ощутимого избытка предложения также нет, что обусловлено последним решением стран--участниц ОПЕК+ о сокращении добычи. В текущих условиях на краткосрочном горизонте — по меньшей мере, до конца года — наиболее вероятным сценарием представляется установка цен на текущем уровне — в диапазоне $70–75 за баррель сорта Brent», — пояснил Тимонин.

По его словам, ценовая динамика может измениться при нескольких раскладах. Биржевая стоимость Brent начнет увеличиваться при дополнительном сокращении объемов нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+ и при замедлении темпов наращивания производства в Северной Америке. Однако к настоящему времени ни один из этих сценариев не представляется вероятным.

4 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам.

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