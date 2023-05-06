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DPA: ЕС готовит механизм ограничения экспорта в третьи страны при обходе ими санкций против РФ

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Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам-членам Евросоюза обсудить возможность ограничения экспорта определенных товаров в третьи страны для недопущения обхода санкций, введенных в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации дипломатических источников агентства, 5 мая ЕК представила свое предложение, которое должно стать частью 11-го пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия планирует разработать правовой механизм, призванный стать сдерживающим фактором для стран, через которые запрещенные ЕС товары попадают в Россию.

При недостаточности этих мер Еврокомиссия может ограничить поставки определенных товаров, прежде всего продукции двойного назначения — например, приборов ночного видения, пишет DPA.

Представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 10 мая. Ожидается, что новый пакет антироссийских санкций будет принят в мае.

Агентство Bloomberg также писало, что США и Япония готовят собственные пакеты санкций против России, а Канада работает над мерами, касающимися прав человека, и ограничениями в отношении российской оборонной промышленности.

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