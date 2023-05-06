РИА Новости: внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до минимальных 16,6%

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до минимальных за всю историю 16,6% по итогам 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе данных национальных центробанков и статслужб.

Как передает агентство, в России уровень внешнего долга к ВВП по итогам прошлого года упал на 10 процентных пунктов — до 16,6%. Этот уровень стал минимальным с 2002 года.

Меньший показатель среди крупнейших экономик был зафиксирован в Китае, где за год он сократился с 15,4% до 13,7%. Затем идет Индия, внешний долг которой составляет 19,1% ВВП.

Согласно материалу РИА Новости, внешний долг Франции составляет 249% от ВВП, Бельгии — 242%, Испании — 179%, Швеции — 170%, Германии — 159%, Норвегии — 132%, Италии — 131%.

Наибольший показатель внешнего долга по итогу 2022 года зафиксирован в Нидерландах — 380,5% ВВП, в Великобритании — 287% и Швейцарии — 280,5%. При этом в этих странах показатель за год снизился — на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.

Отмечается, что всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, при этом сильнее всего — в Японии, где показатель вырос на 10 процентных пунктов, до 104%.

Ранее президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявлял, что показатели по госдолгу в России значительно лучше, чем в ряде других стран.

В конце марта РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка сообщало, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года.