Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 25 млн человек по итогам апреля

Число частных инвесторов на Московской бирже по итогам апреля 2023 года выросло до 25,1 млн человек. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В публикации отметили, что за месяц число частных инвесторов выросло на 548,3 тыс., а с начала года более чем на 2 млн. На конец 2022 года количество частных инвесторов на бирже составляло 22,9 млн человек.

По данным Мосбиржи, в апреле физлица открыли 978 тыс. брокерских счетов, а их общее количество достигло 42,4 млн. При этом в конце прошлого года их было 38,3 млн.

В сообщении также указали, что на Мосбирже в апреле сделки совершали 2,6 млн частных инвесторов. Объем вложений частных инвесторов был на уровне 38,4 млрд рублей.

23 марта руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев заявил, что роль частных инвесторов на отечественном финансовом рынке резко повысилась после того, как западные участники его покинули. По его словам, сейчас интерес инвесторов к финансовым рынкам снижается. Кроме того, в первом полугодии 2022 года произошел сильный обвал рынка.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение руководителя службы исследований сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter Марии Игнатовой сообщило, что число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров снизилось на 20% в 2022 году относительно показателя 2021 года.