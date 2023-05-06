Мировые центробанки скупили рекордные объемы золота по итогам первого квартала

Мировые центробанки скупили рекордные 228 тонн золота по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщается в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Центральные банки увеличили резервы золота на 228 тонн за первые три месяца 2023 года, что стало рекордным показателем для первого квартала с начала сбора такой статистики в 2000 году. Объем покупок на 34% превышает предыдущий рекорд первого квартала, установленный в 2013 году.

В публикации указали, что крупнейшим покупателем золота по итогам первого квартала 2023 года стал регулятор Сингапура — Monetary Authority of Singapore (MAS). Он пополнил резервы золота на 69 тонн, которые теперь на 45% больше, чем в июне прошлого года. На втором месте Народный банк Китая, который скупил 58 тонн за квартал. Замыкает тройку – Турция, которая за три первых месяца 2023 года закупилась 30 тоннами золота.

По словам старшего рыночного аналитика WGC Луизы Стрит, роль золота в мире снова начала усиливаться на фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и сложностей в глобальной экономике. Поэтому, вполне вероятно, что в этом году спрос на золото продолжит расти.

15 марта РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства финансов (Минфина) сообщили, что по итогам прошлого года спрос на инвестиционное золото на внутреннем рынке России увеличился с 5 до 75 тонн по сравнению с данными за 2020-2021 гг. Значительный рост данного показателя был связан в том числе с отменой НДС на покупку золотых слитков физическими лицам.