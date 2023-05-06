В Минэнерго Венгрии заявили, что хранилища газа полны и позволят пережить следующую зиму, сообщает РИА Новости.

В венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 млрд кубометров — помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме», — указано в сообщении.

Прошлым летом в Венгрии было объявлено чрезвычайное положение в энергетике, в связи с чем было сокращено использование запасов газа на 25%, за исключением объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее в Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет в страну газ по «Турецкому потоку».

Отмечается, что объем согласно контракту с «Газпромом» соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.