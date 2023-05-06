Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго Венгрии заявили, что хранилища газа полны и позволят пережить следующую зиму

close
100%
pentapostagma.gr

В Минэнерго Венгрии заявили, что хранилища газа полны и позволят пережить следующую зиму, сообщает РИА Новости.

В венгерских хранилищах значительной мощности содержится в два раза больше газа, чем в конце предыдущего отопительного сезона. С сохранением особых запасов, приобретенных в прошлом году, государственный запас газа, который в полтора раза больше прежнего – 1,9 млрд кубометров — помогает соответствующе подготовиться к следующей зиме», — указано в сообщении.

Прошлым летом в Венгрии было объявлено чрезвычайное положение в энергетике, в связи с чем было сокращено использование запасов газа на 25%, за исключением объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее в Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет в страну газ по «Турецкому потоку».

Отмечается, что объем согласно контракту с «Газпромом» соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях