Минэнерго Венгрии: Европа рассчитывает на поставки азербайджанского и черноморского газа

Поставки газа из Азербайджана и добыча с шельфа Черного моря необходимы для стран Европы, которые на них рассчитывают. Об этом РИА Новости заявили в министерстве энергетики Венгрии.

«Для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, наиболее реальной краткосрочной возможностью дальнейшего снижения внешнего воздействия является импорт газа из Азербайджана», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Венгрия связана с множеством соседних стран и имеет двусторонние газопроводные системы, у которых достаточно высокая пропускная способность.

Там также указали, что большой потенциал сейчас есть в неразрабатываемых пока газовых месторождениях Черного моря. Разведка в этих местах может начаться в ближайшие пять лет.

5 мая в опубликованном отчете на сайте Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2023 году может сократиться на 35 млрд кубометров по сравнению с показателем 2022 года при сохранении поставок на том же уровне.