На счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей

На счетах Елены Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следствие по делу по неуплате налогов.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — указано в сообщении.

Отмечается, что Блиновская с супругом имели счета в АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», АО «Севергазбанк», АКБ «Фора-Банк», а также ПАО «МТС Банк».

Ранее стало известно, что Елена Блиновская приостановила продажу курсов, чтобы избежать ужесточения меры пресечения.

По данным Telegram-канала Shot, Блиновская решилась на приостановку продаж, чтобы не попасть в СИЗО.