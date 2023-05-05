Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстанские железные дороги не будут ограничивать перевозку нефтепродуктов в порт Тамань

close
100%
Дмитрий Горностаев/РИА «Новости»

Казахстанские железные дороги (КЖД) не будут вводить ограничения на перевозки нефтепродуктов в российский порт Тамань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы КЖД.

В публикации отмечается, что изначально предполагалось, что ограничительные меры вступят в силу 8 мая.

Грузополучатель «Таманьнефтегаз» — оператор Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов — подтвердил изданию РБК, что подобные ограничения было решено снять, а изначально они были временными и носили технический характер.

Источник издания на рынке рассказал, что подобные конвенционные ограничения являются одним из обычных инструментов планирования перевозок в железнодорожной отрасли.

Ранее на территории Ильского НПЗ, где накануне горел резервуар, вспыхнул новый пожар. На месте происшествия работают экстренные службы, идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал. Telegram-каналы приводят различные версии, среди которых — очередная атака украинских беспилотников и действия диверсантов. При этом в экстренных службах утверждают, что причиной нового пожара стало самовоспламенение предыдущего очага возгорания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях