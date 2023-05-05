Казахстанские железные дороги не будут ограничивать перевозку нефтепродуктов в порт Тамань

Казахстанские железные дороги (КЖД) не будут вводить ограничения на перевозки нефтепродуктов в российский порт Тамань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы КЖД.

В публикации отмечается, что изначально предполагалось, что ограничительные меры вступят в силу 8 мая.

Грузополучатель «Таманьнефтегаз» — оператор Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов — подтвердил изданию РБК, что подобные ограничения было решено снять, а изначально они были временными и носили технический характер.

Источник издания на рынке рассказал, что подобные конвенционные ограничения являются одним из обычных инструментов планирования перевозок в железнодорожной отрасли.

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