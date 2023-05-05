Депутат Картаполов: компании с важными объектами должны сами предусмотреть защиту от БПЛА

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что компании, которые владеют важными объектами, например, нефтехранилищами, должны самостоятельно предусматривать на них защиту от атак беспилотников. Об этом сообщает РБК.

По мнению парламентария, для этого компаниям необходимо на этапе проектирования и строительства подобных объектов предусмотреть установку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, внеся соответствующие коррективы в проект.

Ранее Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна отказалась от контактов с Украиной.

В ночь на среду, 3 мая, два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Согласно сообщению пресс-службы Кремля никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России заявил, что был частично опален купол Сенатского дворца.