Глава МИД Венгрии Сийярто счел контракт с «Газпромом» обеспечивающим безопасность страны

Действующий контракт Венгрии с российским энергетическим холдингом «Газпром» обеспечивает безопасность страны и является «хорошей» сделкой. Во время энергокризиса властям европейского государства не пришлось вводить каких-либо ограничений на фоне бесперебойной подачи топлива из России, приводит слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петера Сийярто РИА Новости.

Действующий контракт на поставки природного газа был подписан между Венгрией и «Газпромом» в сентябре 2021 года. Согласно условиям соглашения, ежегодный объем импорта топлива должен оказаться на уровне 4,5 млрд кубометров. В подобном режиме поставки сохранятся в течение последующих 15 лет.

«О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено», — заявил Сийярто.

По его словам, согласно условиям действующего контракта, цена на газ для Венгрии определяется с опозданием в два месяца за биржевой стоимостью топлива. По этой причине у импортеров не возникает риска стремительного изменения цен на поставляемый в страну газ.

«Мы не будем платить более высокую цену в течение двух месяцев в случае повышения цен на мировом рынке, потому что договор только на два месяца следует за изменением цен на мировом рынке», — заключил министр.

11 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о продлении договора с российской государственной энергетической компанией «Газпром», согласно которому Венгрия имеет право на получение отсрочки по платежам за газ в случае резкого роста цен. Венгерская энергетическая компания MVM 13 октября 2022 года заключила договор с российским «Газпромэкспортом» об отсрочке оплаты за поставки газа из-за резких колебаний стоимости в зимний период.