Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии Сийярто счел контракт с «Газпромом» обеспечивающим безопасность страны

close
100%
Global Look Press

Действующий контракт Венгрии с российским энергетическим холдингом «Газпром» обеспечивает безопасность страны и является «хорошей» сделкой. Во время энергокризиса властям европейского государства не пришлось вводить каких-либо ограничений на фоне бесперебойной подачи топлива из России, приводит слова главы Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петера Сийярто РИА Новости.

Действующий контракт на поставки природного газа был подписан между Венгрией и «Газпромом» в сентябре 2021 года. Согласно условиям соглашения, ежегодный объем импорта топлива должен оказаться на уровне 4,5 млрд кубометров. В подобном режиме поставки сохранятся в течение последующих 15 лет.

«О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено», — заявил Сийярто.

По его словам, согласно условиям действующего контракта, цена на газ для Венгрии определяется с опозданием в два месяца за биржевой стоимостью топлива. По этой причине у импортеров не возникает риска стремительного изменения цен на поставляемый в страну газ.

«Мы не будем платить более высокую цену в течение двух месяцев в случае повышения цен на мировом рынке, потому что договор только на два месяца следует за изменением цен на мировом рынке», — заключил министр.

11 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о продлении договора с российской государственной энергетической компанией «Газпром», согласно которому Венгрия имеет право на получение отсрочки по платежам за газ в случае резкого роста цен. Венгерская энергетическая компания MVM 13 октября 2022 года заключила договор с российским «Газпромэкспортом» об отсрочке оплаты за поставки газа из-за резких колебаний стоимости в зимний период.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях