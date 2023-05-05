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Мировые цены на продовольствие в апреле поднялись впервые за год

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Мировые цены на продовольствие в апреле впервые за год поднялись на фоне роста стоимости сахара, мяса и риса. Об этом сообщается в опубликованном индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие в апреле этого года составил 127,2 пункта, что на 0,6% выше показателя марта. До этого цены в месячном выражении снижались в течение года. По сравнению с апрелем прошлого года цены были ниже на 19,7%.

В публикации отметили, что основными факторами роста цен на продовольствие в мире стало увеличение котировок сахара, мяса и зерновых, в частности риса.

По данным организации, индекс цен на мясо по итогам апреля поднялся на 1,3%, но в годовом значении он снизился на 6,1%. А вот сахар в апреле оказался на 17,6% дороже показателя в марте. При этом рост котировок сахара продолжается уже три месяца подряд. Это произошло на фоне прогнозов по снижению производства сахара в Индии и Китае, а также более низкими показателями производства в Таиланде и Евросоюзе.

3 мая в опубликованном докладе на сайте FAO сообщалось, что по итогам 2022 года более 258 млн человек в 58 странах столкнулись с серьезными проблемами в области продовольственной безопасности. По данным организации, особенно остро дефицит продовольствия ощущается в Сомали, Афганистане, Буркина-Фасо, Гаити, Нигерии, Южном Судане и Йемене.

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