Минтранс Турции: по зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции

По зерновому коридору с Украины за время реализации черноморской гуманитарной инициативы было вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на Минтранс Турции.

В Минтрансе уточнили, что всего на 933 судах вывезено 29 млн 502 тыс. 584 тонны агропродукции. Больше всего было перенаправлено кукурузы и пшеницы. Половина вывезенной продукции пришлось на кукурузу и почти треть – 28% — на пшеницу. В топ-5 стран, куда больше всего направлялись зерновые, входят Турция, Испания, Китай, Италия и Нидерланды.

4 мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по зерновой сделке между Россией, Турцией, Украиной и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая.

Зерновая сделка – это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из Украины. Договор был подписан в Стамбуле в 2022 году, затем соглашение было продлено. Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Его сотрудники досматривали все суда, чтобы пресечь контрабанду оружия и исключить провокации.