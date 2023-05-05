Квартальные показатели Adidas оказались значительно лучше прогнозов аналитиков

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas опубликовал отчетность за первый квартал 2023 года, которая оказалась куда лучше прогнозов аналитиков.

Adidas представил отчетность за первый квартал. Выручка компании в этот период снизилась на 0,5%, до €5,27 млрд. Adidas закончила квартал с чистым убытком €30 млн против прибыли €490 млн годом ранее. При этом данные показатели оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, после чего акции компании в моменте подросли в цене на 6%.

2 мая газета «Известия» со ссылкой на экспертов компании CORE.XP писала, что магазины с одеждой и обувью фирмы Adidas, возможно, откроются в России до конца 2023 года. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал в качестве сроков открытия магазинов конец лета и начало осени.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды Adidas может пойти по примеру Reebok, передав свое российское подразделение под управление иностранному инвестору.

Ранее в Adidas заявили, что в этом году немецкая компания может понести убытки в размере €1,2 млрд, если решит не продавать оставшиеся товары бренда Yeezy, произведенные в сотрудничестве с Канье Уэстом.