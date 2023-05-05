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В МЭА заявили, что поставки газа из РФ в ЕС сократятся на 35 млрд кубометров в 2023 году

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Matthias Rietschel/AP

Экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2023 году может сократиться на 35 млрд кубометров по сравнению с показателем 2022 года при сохранении поставок на том же уровне. Об этом сообщается в опубликованном отчете на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

Из доклада следует, что поставки газа из России в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; не входят Сербия, Хорватия, Босния, Македония, Болгария и Румыния) в текущем году снизятся на 45% по сравнению с прошлогодними.

При этом предыдущий обзор, который был опубликован в феврале, предсказывал снижение поставок газа из России в Европу на 40%, то есть на 30 млрд кубометров. Получается, что новый прогноз был сделан в сторону снижения размера поставок с российской стороны.

В начале мая агентство Reuters со ссылкой на данные портала Refinitiv Eikon сообщило, что Россия в январе—апреле 2023 года экспортировала 10,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% меньше показателя за январь-апрель 2022 года. При этом объем поставок СПГ в Европу остался на уровне прошлого года.

До этого директор по глобальному портфелю газа и СПГ Eni Кристиан Синьоретто в ходе телеконференции заявил, что итальянская энергокомпания Eni считает, что летом на европейском газовом рынке ситуация будет лучше и не станет такой напряженной, как было годом ранее. По его словам, зимой ситуация на газовом рынке будет куда более изменчивой, чем летом. При этом Европа встретит лето с большими запасами по сравнению с показателями 2022 года.

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