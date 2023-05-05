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Курс доллара на торгах упал ниже 77 рублей впервые с 31 марта

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара США на торгах Мосбиржи в пятницу снижался до 76,98 рублей. Доллар опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта. Это следует из данных площадки на 10:01 мск.

К 10:13 мск курс доллара замедлил падение и составил 77,27 рубля.

Накануне курсы доллара и евро опустились до минимумов с апреля этого года. Доллар торговался на отметке 77,98 рубля, евро – 85,98 рубля. В «БКС Мир инвестиций» объяснили укрепление рубля улучшением российской внешнеторговой конъюнктуры. В частности, спред Urals с Brent продолжил активно снижаться, цены на нефть российской марки выросли с $50 за баррель в конце зимы до $60 за баррель сейчас. Кроме того, темп роста импорта закончился, сказали в финансовом холдинге.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказал мнение, что курс валют в мае будет находиться на уровне 78–83 рублей за доллар США и 88–93 рублей за евро. Эксперт также считает, что рост стоимости нефти на мировых рынках может привести к более заметному укреплению рубля. В то же время партнер Capital Lab Евгений Шатов сделал прогноз, что до конца апреля и в начале мая курс рубля будет находиться в диапазоне 72–75 рублей за доллар.

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