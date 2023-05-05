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В России предложили учредить государственный орган для контроля за детскими товарами

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением создать государственный орган по контролю за товарами для детей, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. По его словам, среди ассортимента, представленного на отечественных полках, зачастую встречаются позиции, вызывающие беспокойство за возможное влияние, которое они могут оказать на детскую психику.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения на отечественный рынок детских товаров государственного органа по морально-нравственному и психологическому контролю, целью которого будет оздоровление отрасли и воспитание подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев призвал запретить в РФ продажу игрушек и атрибутики из вселенных Marvel и DC, заменив их на товары, иллюстрирующие отечественных мультипликационных и литературных персонажей.

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