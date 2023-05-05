В России с 2020 года по апрель 2023 года закрылась треть салонов красоты

Число салонов красоты в России с января 2020 года по апрель 2023 года упало на 34%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

«Сильнее всего пострадали салоны красоты. Их число стало неуклонно уменьшаться с января 2020 года и к 2023 году упало на 34%. Только в марте и апреле 2023 года отрасль показала незначительный рост, но все еще далека от допандемийных показателей», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что за рассматриваемый период сферу красоты покинули 31,4% компаний. Их количество снизилось до 112,5 тыс.

Руководитель проекта API «Контур.Фокуса» Елена Катаева рассказала, что пик закрытий салонов красоты пришелся на пандемийные ограничения, но затем отрасль столкнулась с новыми проблемами.

«…Последовал рост курса валюты, подорожали расходные материалы, что сказалось на салонах красоты и парикмахерских», — сказала эксперт.

Также с 2020 по 2023 год закрывались массажные салоны, но затем они вновь приступали к работе, говорится в материале. Падение было меньше – на 30%. Но сегмент быстро восстановился, и уже обогнал допандемийные показатели, резюмируется в публикации.

5 апреля TikTok-блогер Даня Милохин сообщил подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что открыл собственный салон красоты в ОАЭ.