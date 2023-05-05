Небензя: Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, США «ввели самые разнообразные принудительные меры не только против России, но в отношении других стран».

«Поэтому, конечно, в этих условиях не можем полагаться на доллар как всемирную валюту», — сказал он.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, однако в ближайшее время она не видит альтернативы этой валюте. Заявление было сделано Георгиевой на конференции, организованной Институтом Милкена в городе Беверли-Хиллз в Калифорнии.

В числе волнующих МВФ проблем Георгиева назвала растущую уязвимость глобального финансового сектора, рост задолженности развивающихся стран и необходимость реструктуризации их долга. Как отмечает Bloomberg, Всемирному банку удалось добиться от Китая смягчения позиций по последнему вопросу путем увеличения объемов грантов и льготных кредитов для менее развитых стран.