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«Ъ»: спрос россиян на микрозаймы снизился перед майскими праздниками

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Павел Бедняков/РИА Новости

Микрофинансовые организации наблюдают снижение традиционного спроса россиян на микрозаймы накануне майских праздников. Об этом написала газета «Коммерсант». Тренд газете подтвердили в МФО «Лаймзайм», MoneyMan и других компаниях, отметив сокращение числа заявок граждан на микрозаймы.

Например, в «Лаймзайме» уточнили, что в период с 24 по 30 апреля 2023 года было подано 49,4 тыс. заявок на получение микрозаймов, и это на 6% ниже, чем в период с 24 по 30 марта. Для сравнения, в 2021 году рост за аналогичный период составил 11%.

Как говорится в публикации, раньше конец апреля был одним из пиковых сезонов для сегмента микрофинансирования на фоне подготовки россиян к длинным выходным. Исключением стал кризисный 2022 год, тогда падение спроса на микрозаймы составило 35%.

Гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов считает, что активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающих МФО более тщательно проверять своих заемщиков.

Ранее сообщалось, что россияне с доходом менее 30 тыс. рублей стали все реже обращаться за займами в микрофинасовые организации. Доля их запросов в январе-марте 2023 года достигла минимума с 2014 года или 47,1%. При этом доля заявок на микрозаймы от клиентов из сегментов с доходами 30-80 тыс. руб. и от 80 тыс. рублей выросла. В январе-марте 2023 года она составила 47,4% и 5,5% соответственно, достигнув максимума с 2014 года.

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