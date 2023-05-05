РБК: из России в Казахстан в марте перевели на 170% больше тенге, чем год назад

В марте из России в Казахстан было переведено 12,2 млрд тенге, что на 168% больше, чем за аналогичный период год назад, когда в России отключили Visa и Mastercard, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Нацбанка Казахстана.

В публикации уточняется, что в долларах рост составил 171%.

За первый квартал 2023 года из России в Казахстан было переведено 33,9 млрд тенге, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем на 300%.

В 2022 году из России в Казахстан отправили 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, что является рекордом с 2014 года, когда стала доступна статистика.

По мнению экспертов, основной причиной роста переводов является переезд россиян в другие страны, открытие карт в Казахстане, а также популярная услуга по покупке недоступных товаров в России за рубежом.

Ранее казахстанский брокер Halyk Finance сообщил о получении письма от АО «Казахстанская фондовая биржа» ( KASE) о необходимости сегрегации – отделения — счетов граждан России и Белоруссии на уровне АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по ценным бумагам, номинированным в валюте, отличной от тенге. Также будет сегрегация по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream.