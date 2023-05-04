Почта Банк вернет 10% за покупки в супермаркетах и на почте

Клиенты, которые впервые оформят дебетовую карту «Моя карта» Почта Банка с 1 мая по 30 сентября, будут в течение 3 месяцев получать кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах и на Почте России, сообщает пресс-служба банка.

Совершать покупки и получать бонусы можно период с 1 мая по 31 декабря включительно. Кешбэк будет возвращаться на карту ежемесячно за покупки в супермаркетах и на почте. Причем получить бонусы за транзакции на почте можно не только за оплату почтовых услуг, а за любые покупки, в том числе продуктов питания и различных бытовых товаров, оформление подписок.

«Название нашей новой карты неслучайно: мы хотим, чтобы она стала «своей», основной картой для многих клиентов. Для этого мы планируем развивать ее как «карту-конструктор», к которой можно подключить нужные именно вам опции и сервисы», — отметил член правления, директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко.

Он добавил, что Почта Банк впервые запустил повышенный кешбэк за оплату покупок и услуг на Почте России и в супермаркетах.

«Ранее у нас уже действовал подобный кешбэк на продукты, и мы увидели большой спрос на эту опцию со стороны наших клиентов. Уверены, что будущее именно за кастомными продуктами, которые можно гибко адаптировать под различные группы потребителей», — рассказал он.