Премьер де Кроо: Бельгия использовала 200 млн евро из активов России для помощи Украине

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в ходе совместной пресс-конференции в Гааге с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Бельгия использовала 200 млн евро для помощи Украине из замороженных в стране активов РФ. Его слова передает ТАСС.

«Мы получили примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии и мы используем эти фонды исключительно для поддержки военных усилий Украины и поддержку украинских беженцев в Бельгии. И я уверен, что мы можем пойти дальше в этом направлении», — поделился де Кроо.

Он добавил, что в Бельгии заморожены более 180 млрд евро активов Центробанка России. В настоящее время власти Бельгии совместно с Еврокомиссией изучают способы использования этих средств для военной поддержки и восстановления Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов.