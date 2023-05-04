Программа энергосбережения помогла сэкономить «Самотлорнефтегазу» 813 млн рублей

«Самотлорнефтегаз» (один из ведущих добывающих активов НК «Роснефть») сэкономил около 24 тыс. тонн условного топлива в 2022 году благодаря реализации программы энергосбережения, сообщает пресс-служба компании.

В денежном выражении эффект оценивается в 813 млн рублей. При этом экономия электроэнергии составила около 197 млн кВт*ч, - этого количества достаточно для бесперебойного обеспечения города с населением 100 тыс. человек в течение 10 месяцев.

В рамках программы энергосбережения «Самотлорнефтегаз» реализовал около 2,3 тыс. мероприятий по основным направлениям производственной деятельности, включая внедрение передовых технологий и оборудования.

В механизированном фонде установлено около 1100 погружных высоковольтных электродвигателей, около 180 электроцентробежных насосов с высоким КПД и свыше 200 трансформаторов новой модификации.

В системе подготовки нефти и поддержания пластового давления было проведено 12 мероприятий по повышению энергоэффективности, адаптированных индивидуально под определённое оборудование.

Также «Самотлорнефтегаз» запустил в эксплуатацию автоматизированную котельную на центральном пункте сбора Лор-Еганского месторождения. Специальное оборудование позволяет автоматически подбирать оптимальный режим подачи тепла в зависимости от погодных условий.