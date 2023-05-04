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Глава МИД Венгрии заявил, что Брюсселю нельзя доверять вывоз зерна с Украины

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюсселю нельзя доверить вывоз зерна с Украины, так как вместо Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе и принесло ущерб европейским рынкам. Об этом он заявил после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые «коридоры солидарности», украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались», — пояснил Сийярто.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс говорил, что фермеры не торопятся продавать зерно по низким ценам, даже несмотря на обещания в виде доплат со стороны властей.

Польские власти призывают местных фермеров ехать в пункты скупки, так как в будущем в последний момент фермеров на этих пунктах может оказаться очень много, что станет определенной проблемой.

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