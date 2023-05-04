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Международные резервы Украины выросли до рекордного показателя в $35,9 млрд

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Международные резервы Украины в апреле увеличились до $35,9 млрд, что стало рекордным показателем за последние 11 лет. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $35 943,2 млн. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет», — отметили в публикации.

По данным НБУ, в апреле резервы выросли на 13%, в частности за счет международной помощи. Так, в апреле на валютные счета правительства в Нацбанке поступило $5,85 млрд. Из этой суммы $2,7 млрд пришло от МВФ, $1,65 млрд в виде макрофинансовой помощи от Евросоюза, $1,25 млрд поступило от США, а $242,6 млн – благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В конце марта глава украинского Центробанка Алексей Пышный заявил, что власти Украины больше не будут рассматривать вариант с «опасной» эмиссией национальной валюты (гривны) для финансирования военных действий с Россией. Данный инструмент (печать новых гривен) нежелателен для местной экономики.

До этого сообщалось, что чистая прибыль украинских банков в январе–феврале увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 21,5 миллиарда гривен или порядка $582 млн.

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