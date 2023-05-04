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Sabah: США должны думать о своем финансовом положении, а не давать советы другим странам

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Экономическая повестка США основана на вопросах о своем госдолге и крахе банков. Поэтому Штатам лучше не лезть с экономическими советами к другим странам, а заниматься своим финансовым положением. Об этом пишет Sabah.

В настоящее время экономическая повестка дня США сосредоточена на двух важных темах. Первая — вопрос о том, будет ли конгресс США повышать «потолок федерального госдолга». А вторая — банкротства банков. Основываясь на текущей ситуации, американской стороне лучше заняться своими проблемами, чем давать советы другим странам в области государственной финансовой дисциплины, сбалансированности бюджета и государственных заимствований.

По мнению авторов статьи, Федеральная резервная система США получила ряд ценных уроков. Речь идет о крахе SVB, дерегулировании банковского сектора, недостаточной осведомленности о ситуации и других проблемах, которые накапливались в банковском секторе в последние годы.

В публикации отметили, что США должны принять верные шаги по части своего госдолга и сделать необходимые выводы после краха банков. В этом случае могут закончиться постоянные споры о том, что по мере достижения лимита федерального госдолга федеральное правительство больше не может занимать денег.

19 апреля основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что ведущая роль американского доллара в мировой торговле постепенно слабеет из-за большей ориентированности развивающихся стран на расчеты в национальных валютах и растущего государственного долга США.

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