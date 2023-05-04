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ПСБ занял лидирующие позиции по кредитованию бизнеса в Северо-Кавказском регионе

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

ПСБ занял лидирующие позиции в сфере кредитования малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском регионе, предоставляя полный спектр услуг для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веру Подгузову.

В рамках первой Кавказской инвестиционной выставки ПСБ организовал специальную сессию, посвященную предпринимательству на тему «Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО».

Модератор сессии Вера Подгузова сказала, что малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой более 1 млн человек.

«При этом уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе», - отметила Подгузова.

Также участники сессии обсудили исламский банкинг, краудфандинг, привлечение финансирования на бирже, действующие программы обучения предпринимателей, вовлечение большего числа женщин в предпринимательство и их роль в росте деловой активности как в регионе, так и в стране, программы льготного кредитования бизнеса и содействие банков предпринимательской инициативе в Северо-Кавказском федеральном округе.

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