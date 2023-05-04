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Американский банк PacWest лишился 60% стоимости после новостей о возможной продаже

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Depositphotos

Калифорнийский банк PacWest Bancorp лишился больше половины своей стоимости после появления новостей о возможной продаже. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Акции американского банка PacWest Bancorp упали на 59,96%, до $2,57, после закрытия основной сессии 3 мая. При этом к 11.15 мск снижение замедлилось до 38%, акции торговались на уровне $3,98.

При этом распродажа акций началась после того, как агентство Bloomberg опубликовало новость, что PacWest собирается рассмотреть различные стратегические варианты, в том числе и продажу бизнеса.

Ранее в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, что банковская система страны является надежной и устойчивой, но может столкнуться с негативными последствиями ужесточения условий кредитования.

До этого сообщалось, что акции американского First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности, где указывается массовый отток депозитов.

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