В ЦБ заявили, что мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом». Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

«Мобилизованный или другой участник специальной военной операции (СВО) вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время кредитных каникул все пени, штраф и неустойки отменяются. Проценты, начиная с указанной заемщиком даты, также будут пересчитаны.

Ранее стало известно, что российские кредитные организации с сентября прошлого года до 31 марта нынешнего года предоставили военным и членам их семей более 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд руб.