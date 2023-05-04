Tranio: Турция и Кипр стали самыми популярными у россиян странами для покупки жилья ради ВНЖ

С начала текущего года Турция и Кипр оказались в числе самых популярных стран у граждан России для получения вида на жительство (ВНЖ). На долю вышеперечисленных государств пришлось 21% и 17% от суммарного числа запросов россиян, сообщает информационный портал РБК-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Tranio.

В настоящее время для получения вида на жительство в Турции необходимо приобрести недвижимость стоимостью более $50 тыс. в малонаселенных пунктах и выше $75 тыс. в мегаполисах. На Кипре соискателям дадут ВНЖ при условии вложения инвестиций на общую сумму от €300 тыс. и выше в местные новостройки, уточняется в статье.

«Страной-лидером, в которой россияне в 2023 году чаще всего рассматривали покупку недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, стала Турция с 21% спроса <....> На втором месте среди стран, где россияне выбирают недвижимость для ВНЖ и паспорта, — Кипр. На эту страну в 2023 году пришлось 17% заявок», — говорится в материале.

Тройку наиболее популярных стран у россиян для получения ВНЖ замкнула Испания. В этой европейской стране выдают «золотые визы» за покупку недвижимости от €500 тыс. На долю Испании пришлось 13% соответствующих запросов россиян, заключается в заметке.

21 апреля интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Best House Alanya сообщило, что треть россиян (33,05%), которые планировали купить жилье в Турции в 2022 году, присматривались к рынку недвижимости Алании. При этом в январе--марте 2023 года на Аланию пришлось 28,67% запросов россиян, связанных с покупкой жилья в Турции.