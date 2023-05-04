«Рослесинфорг»: экспорт российских пиломатериалов снизился на 20,9% по итогам первого квартала

Экспорт российских пиломатериалов снизился на 20,9% по итогам первого квартала текущего года и составил 4,5 млн кубометров. Падение продаж происходит на фоне действия международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами в отношении РФ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Рослесинфорга».

«Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,9%, до 4,5 млн кубометров. Основной поставляемой за рубеж продукцией стали доски и брус из сосны, ели и лиственницы. Падение в первом квартале в целом повторяет динамику всего 2022 года, по итогам которого поставки за рубеж, по данным агентства, упали на 22% (до 23,4 млн кубометров)», — говорится в материале.

До введения торговых ограничений страны Евросоюза (ЕС) считались одними из ключевых импортеров российских пиломатериалов. На их долю приходилась пятая часть всего экспорта данной продукции из РФ. Однако санкции ЕС, вступившие в силу 10 июля 2022 года, изменили структуру импорта российских пиломатериалов, пояснил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

«Сейчас основные поставки пиломатериалов идут в 15 стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока <....> Частичные снижения фитосанитарных ограничений в Китае снова позволили лесопромышленникам восстановить товаропоток с основным торговым партнером», — заключил он.

11 февраля глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о наращивании поставок российской обработанной древесины в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии. Речь идет о продаже за границу, в том числе пиломатериалов, фанеры, бумаги, картона, целлюлозы.