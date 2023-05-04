«Интерфакс»: Из-за высокой инфляции ЕЦБ вновь будет повышать процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на фоне устойчиво высокой инфляции в валютном блоке вновь намерен повысить основные процентные ставки в еврозоне, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на аналитиков и участников рынка.

В апреле инфляция в еврозоне составила 7% в годовом выражении, увеличившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей замедлился в годовом выражении с мартовских 5,7% до 5,6%

По мнению одного из экспертов, явным аргументом для ЕЦБ в пользу продолжения повышений процентных ставок, стало то, что за последний год инфляция в еврозоне, «поначалу являвшаяся проблемой на стороне предложения, стала проблемой со стороны спроса».

В марте ЕЦБ были подняты все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Ключевая ставка по депозитам теперь находится на уровне 3%, тогда как год назад она составляла минус 0,5%.

Ввиду рекордного с 2008 года падения в Европе спроса на кредиты со стороны компаний ЕЦБ может принять компромиссное решение, замедлив темпы повышения ставок до 25 базисных пунктов.

Ранее сообщалось, что дальнейший рост ключевой ставки ЕЦБ может быть существенно ограничен, так как этот показатель уже приблизился к своему «потолку».