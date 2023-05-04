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Председатель ФРС Пауэлл назвал банковскую систему США устойчивой на фоне краха FRB

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Jacquelyn Martin/AP

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, что банковская система страны является надежной и устойчивой, но может столкнуться с негативными последствиями ужесточения условий кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед тем как начать сегодняшнее обсуждение, позвольте мне кратко прокомментировать недавние изменения в банковском секторе. Условия в этом секторе существенно улучшились с начала марта, банковская система США надежная и устойчивая», — сказал Пауэлл.

При этом, по его словам, экономика страны может столкнуться с негативными явлениями из-за ужесточения условий кредитования.

Ранее сообщалось, что американский банк First Republic Bank (FRB) стал самым крупным обанкротившимся заемщиком в США после кризиса 2008 года.

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