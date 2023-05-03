Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-глава Mastercard Аджай Банга избран президентом Всемирного банка

close
100%
Global Look Press

Новым президентом Всемирного банка (ВБ) в среду, 3 мая, стал бывший руководитель компании Mastercard Аджай Банга. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ВБ.

«Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года», — сказано в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден предложил назначить новым президентом Всемирного банка экс-главу компании Mastercard Аджая Бангу.

По его словам, Банга обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк «в этот критический момент истории».

Американский лидер также отметил, что Банга в течение трех десятилетий строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны.

15 февраля стало известно, что президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях