Экс-глава Mastercard Аджай Банга избран президентом Всемирного банка

Новым президентом Всемирного банка (ВБ) в среду, 3 мая, стал бывший руководитель компании Mastercard Аджай Банга. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ВБ.

«Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года», — сказано в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден предложил назначить новым президентом Всемирного банка экс-главу компании Mastercard Аджая Бангу.

По его словам, Банга обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк «в этот критический момент истории».

Американский лидер также отметил, что Банга в течение трех десятилетий строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны.

15 февраля стало известно, что президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы.