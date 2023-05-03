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Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%

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Depositphotos

Объединение банкоматной сети ВТБ, РНКБ и «Открытия» значительно увеличило спрос на услуги устройств самообслуживания трех банков. За три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%, сообщает пресс-служба ВТБ.

Оборот наличных в АТМ «Открытия» вырос в 3,5 раза, в РНКБ – в 2,5 раза.

«Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения трех банков. В результате число доступных устройств для клиентов трех банков выросло до 20 тысяч. Это стратегически важно: ВТБ ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для наших пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму», — отметил руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

В сети ВТБ еженедельный оборот по картам «Открытия» вырос на 65%, по картам РНКБ – более чем в 8 раз.

«Объединение банкоматных сетей банков группы ВТБ существенно расширило возможности клиентов «Открытия» проводить операции с использованием устройств самообслуживания. Наши клиенты смогли сразу оценить положительный эффект от процесса интеграции банка в группу ВТБ», — рассказал заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

Наиболее востребованная операция – пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз.

«Финансовый мост из Крыма на материковую часть России работает безукоризненно – благодаря созданию одной из крупнейших в стране сетей банкоматов наши клиенты, которые живут в республике Крым и городе Севастополе, не испытывают никаких сложностей со снятием наличных денег в поездках по России», — сказал директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.

На сегодняшний день единая банкоматная сеть объединенных банков покрывает практически все регионы страны и насчитывает 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. – к «Открытию», 1,5 тыс. – к РНКБ.

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