OilPrice: Россия оставила в дураках ОПЕК, сократив ее долю на крупнейшем рынке нефти

Россия смогла оставить в дураках ОПЕК, убеждая картель поднимать цены, одновременно продавая его со скидкой. Из-за этого Россия уменьшила долю организации на одном из крупнейших нефтяных рынков – индийском. Об этом пишет OilPrice.

Россия своими поставками нефти резко сократила долю ОПЕК на одном из самых крупных в мире рынков – индийском. Из-за этого она упала до самого низкого уровня за последние 20 лет. Такая ситуация показывает, какое сильное влияние имеет Россия в новом глобальном порядке на рынке нефти, отметили в публикации.

По данным портала, доля членов ОПЕК на индийском нефтяном рынке упала до 59%, хотя ранее она на протяжении многих лет стабильно была выше 72%. При этом Россия смогла обогнать Ирак, став основным поставщиков нефти в Индию. Саудовская Аравия же вообще сместилась на третье место.

Авторы статьи посчитали, что Россия заняла хитрую позицию, заставляя ОПЕК повышать цену на нефть. На этом фоне дешевое российское топливо для других покупателей стало выглядеть еще привлекательнее.

1 мая ТАСС сообщил, что несколько государств, являющихся участниками соглашения ОПЕК+, начали с мая добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца нынешнего года. При этом общий объем снижения производства должен составить 1,66 млн баррелей в сутки.