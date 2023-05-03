Bloomberg узнал об угрозе мировым поставкам газа из-за ежегодного техобслуживания на «Сахалине-2»

В текущем году плановое техническое обслуживание российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» впервые пройдет без участия зарубежных подрядчиков и рискует затянуться на длительный срок. Этот фактор может угрожать мировым поставкам топлива в среднесрочной перспективе, сообщает агентство Bloomberg.

Плановые работы на объектах должны начаться в июле 2023 года и продлиться примерно 40 дней. На этом фоне ряд трейдеров выразили обеспокоенность продолжительным простоем российского топливного проекта. Компании также опасаются, что техобслуживание «Сахалина-2» может не завершиться в ранее оговоренные сроки, уточняется в статье.

«Техобслуживание российского проекта в этом году впервые будет проводиться без участия каких-либо иностранных подрядчиков <....> Трейдеры СПГ обеспокоены тем, что Россия, возможно, не сможет завершить работу в указанные сроки. Длительный сбой может привести к сокращению ключевых поставок газа в то время, когда мир будет занят пополнением запасов на зиму. В итоге глобальный газовый рынок может вновь столкнуться с риском повышения топливных цен», — заключается в материале.

12 апреля правительство России разрешило компании «Новатэк» выкупить долю британского нефтегазового концерна Shell в фирме «Сахалинская энергия», являющейся оператором проекта по производству сжиженного природного газа — «Сахалин-2». Стоимость сделки оценили в 94,8 млрд рублей. Таким образом, в структуре зарубежных акционеров проекта остались только две японские компании — Mitsui & Co. (12,5% акций) и Mitsubishi (10%).