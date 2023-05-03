Банк РНКБ предоставил льготный кредит на 100 млн рублей семейному отелю в Крыму

При поддержке Корпорации МСП банк РНКБ предоставил финансирование отелю Golden Family Resort (бывший санаторий «Золотой колос») в г. Алушта на сумму 100 млн рублей. Средства выделены в рамках государственной льготной программы инвестиционного кредитования на строительство нового корпуса, проведение ремонта в номерах одного из действующих корпусов и реконструкцию пищеблока. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП, выступающей оператором программы.

Отмечается, что инвестиционный проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 квадратных метров. Отель сможет дополнительно принимать до 1 тыс. отдыхающих в год и создать новые рабочие места.

«Надежное финансовое плечо и льготные ставки открывают для нас возможности количественного и качественного роста. Теперь мы сможем принимать большее количество отдыхающих и предоставлять сервисы лучшего качества. На этом мы не будем останавливаться — в наших планах дальнейшая модернизация и развитие номерного фонда, внедрение новых сервисов», — заявил Виктор Грицай, генеральный директор компании «Санаторий «Золотой Колос», владеющей отелем.

«Плодотворное сотрудничество с Корпорацией МСП позволяет нам предоставлять кредиты для бизнеса на максимально выгодных условиях, — отметил вице-президент банка РНКБ, директор департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

Он подчеркнул, что финансовая организация реализует большинство государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания поддержки предприятиям и предпринимателям.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, для оказания содействия предпринимателям из сферы туризма корпорация предоставляет широкий спектр мер поддержки, в том числе и финансовых.

«Льготная поддержка сейчас наиболее востребована. Она дает возможность на доступных условиях привлечь необходимый объем средств, оперативно провести модернизацию жилого фонда или его расширить. Улучшить качество сервисов для отдыхающих», — добавил Александр Исаевич. Он подчеркнул, что корпорация продолжает развивать механизмы поддержки предпринимателей при тесной обратной связи с бизнесом.

Программа поддержки предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и предполагает процентную ставку по кредиту не выше 4% годовых для субъектов МСП категории «Малое предприятие» и «Микропредприятие», и не выше 2,5% годовых для субъектов МСП категории «Среднее предприятие».