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Ташкент и Берлин договорились о реализации проектов на $9 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева заявили, что Ташкент и Берлин договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на $9 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на $9 млрд», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что стороны также отметили двукратный рост взаимного товарооборота и числа совместных проектов. 

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешным проведением конституционного референдума в стране.

1 мая ЦИК Узбекистана сообщил, что граждане страны проголосовали за поправки в Конституцию об увеличении срока правления президента. Предварительные данные показывают, что явка составила 84,54%, а за поправки проголосовали 90,21% избирателей. В соответствии с поправками срок правления президента увеличивается с пяти до семи лет, при этом он может править не более двух сроков подряд. На сайте комиссии также опубликован обновленный текст закона.

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