Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии за год разорилось рекордное количество мелких и средних фирм

В 2022 финансовом году в Японии разорились 463 мелкие и средние компании

close
100%
Shuji Kajiyama/AP

Резкий рост цен на ввозимые в страну сырье и продовольствие вызвал рекордное число банкротств средних и мелких японских компаний, сообщает газета «Никкэй симбун».

Так, в 2022 финансовом году в Японии разорились 463 компании. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 финансовом году, когда было зафиксировано всего 136 случаев банкротства. Только в марте разорилось 67 компаний, что является рекордным показателем за один месяц.

По мнению опрошенных газетой экспертов, все увеличивающаяся угроза банкротств и нехватка оборотных средств, вызванная ростом цен на импортное сырье и продовольствие, не позволяют расти зарплатам в мелких и средних компаниях, в которых занято основное количество японских наемных работников. Из-за этого потребительский спрос не может расширяться и потому существенно замедляет темпы экономического роста. Потребительский же спрос в Японии формирует примерно 60% валового внутреннего продукта страны.

Примечательно, что темпы роста заработной платы в Японии достигли 3,69%, что является самым высоким уровнем за три десятилетия. Однако рост зарплат приходится почти целиком на работников крупных компаний, почти не затрагивая мелкий и средний бизнес.

Ранее сообщалось, что Япония в 2022 финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, сократила импорт нефти из России на 80,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях