В Японии за год разорилось рекордное количество мелких и средних фирм

Резкий рост цен на ввозимые в страну сырье и продовольствие вызвал рекордное число банкротств средних и мелких японских компаний, сообщает газета «Никкэй симбун».

Так, в 2022 финансовом году в Японии разорились 463 компании. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 финансовом году, когда было зафиксировано всего 136 случаев банкротства. Только в марте разорилось 67 компаний, что является рекордным показателем за один месяц.

По мнению опрошенных газетой экспертов, все увеличивающаяся угроза банкротств и нехватка оборотных средств, вызванная ростом цен на импортное сырье и продовольствие, не позволяют расти зарплатам в мелких и средних компаниях, в которых занято основное количество японских наемных работников. Из-за этого потребительский спрос не может расширяться и потому существенно замедляет темпы экономического роста. Потребительский же спрос в Японии формирует примерно 60% валового внутреннего продукта страны.

Примечательно, что темпы роста заработной платы в Японии достигли 3,69%, что является самым высоким уровнем за три десятилетия. Однако рост зарплат приходится почти целиком на работников крупных компаний, почти не затрагивая мелкий и средний бизнес.

Ранее сообщалось, что Япония в 2022 финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, сократила импорт нефти из России на 80,5%.